Inzaghi: “Firenze è difficile per tutti, ma siamo fiduciosi. Lukaku non ci sarà, Handanovic…”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato a Inter TV alla vigilia della trasferta all’Artemio Franchi di Firenze. Ecco cosa ha detto sulla Fiorentina: “Firenze è difficile per tutti, come trasferta. E noi, fuori da San Siro, dobbiamo fare molto di più. In ogni caso, anche domani ci saranno tanti tifosi assieme a noi, non sentiremo la loro mancanza”.

E aggiunge: “Siamo fiduciosi nell’affrontare questa gara. Ci siamo preparati bene, finalmente abbiamo avuto qualche giorno in più. Lukaku? Non sarà a Firenze, vediamo per mercoledì in Champions League. Handanovic? Neanche lui è disponibile, ma verrà con noi per darci una mano”.