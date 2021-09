Inzaghi ha già due giocatori da valutare in vista della partita contro la Fiorentina

Arturo Vidal non è a disposizione di Simone Inzaghi oggi per la sfida dell’Inter contro il Bologna. Per lui un affaticamento alla coscia destra che lo mette in dubbio anche per la partita di martedì a Firenze contro la Fiorentina. Oltre alle sue condizioni lo staff sanitario nerazzurro dovrà valutare anche quelle di Joaquin Correa, uscito dal campo al 29esimo per una forte botta al bacino. L’attaccante si è recato direttamente negli spogliatoi. Troppo dolore per lui per sedersi in panchina.