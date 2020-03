Inzaghi: “Il campionato deve essere concluso perchè nessuno deve subire danni”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto a Sky Sport. Ecco le sue parole sull’eventuale stop: “Finire il campionato? Non riesco a capire come possa essere il contrario. È una situazione incredibile ma noi siamo pronti a giocare a luglio o agosto, per il bene di tutto il sistema si deve giocare. Va finito per la regolarità del campionato. Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni. Vorrei ricordare che quell’anno della Champions League di Atene avevo vinto il mondiale ed ero tornato il primo agosto dalle vacanze. Il 9 scesi in campo e segnai. Non abbiamo bisogno di 3-4 settimane”.