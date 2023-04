Inzaghi: “La Fiorentina è una squadra di assoluto valore ma il risultato non ci soddisfa. Abbiamo sprecato tantissime occasioni”

La spiegazione di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

“C’è grandissima delusione, abbiamo perso due partite di fila in casa davanti a un pubblico meraviglioso, è normale che ci sia delusione. Dobbiamo lavorare di più però per quanto riguarda l’impegno, contro una squadra di assoluto valore, nulla da dire. Ho visto il massimo di quello che avevamo preparato, abbiamo avuto tantissime palle gol che dovevamo sfruttare. E’ un risultato che ci fa guardare la classifica in modo diverso, ci deve far riflettere. Gli attaccanti? L’anno scorso siamo stati miglior attacco, quest’anno siamo ancora il secondo. E’ dal 2023 che stiamo segnando di meno, gli attaccanti passano questi momenti, bisogna lavorare più duramente, questo sarà un mese molto intenso ed è la cosa che più conta. Avevamo fuori diversi elementi perché c’è bisogno di tutti. Ero molto più arrabbiato dopo la Juve che stasera, è un risultato che non ci soddisfa”.