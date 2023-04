Inzaghi: “Le ultime prestazioni mi danno grande fiducia in vista delle partite che verranno…”

E’ tornata alla vittoria dopo diverse giornate l’Inter e il tecnico Simone Inzaghi si è detto fiducioso in vista delle prossime gare, una delle quali fondamentale in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina:

“Sappiamo che in campionato abbiamo perso qualche punto importante ma è questo il nostro percorso. In Europa abbiamo fatto delle partite di grandissimo livello mentre in campionato forse per la stanchezza abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Le ultime prestazioni mi danno grande fiducia in vista delle partite che verranno”.