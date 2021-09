Inzaghi non parlerà alla vigilia di Fiorentina-Inter: ecco il motivo

Nessuna conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia di Fiorentina–Inter. Una scelta particolare ma che non nasconde alcuna motivazione di campo. Non si tratta, per intenderci, di silenzio stampa ma solo di una decisione logistica per via degli impegni ravvicinati della squadra.

Non è la prima volta che Inzaghi decide di saltare la conferenza stampa della vigilia. Lo aveva fatto anche per i match contro Verona e Bologna, entrambi poi vinti dall’Inter. Di conseguenza non ci sarà nessuna rivelazione, casomai Inzaghi avesse voluto farla, in merito alla formazione di domani sera dei nerazzurri.