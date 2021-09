Inzaghi pensa alla Fiorentina con il problema Vidal e anche Correa potrebbe essere costretto ai box

Nove punti per la Fiorentina, dieci per l’Inter e quella di martedì sera si preannuncia già dunque come una partita d’altissima classifica: un qualcosa di inimmaginabile fino ad un mese fa, soprattutto da queste parti. E i nerazzurri ci arriveranno con qualche dubbio dal punto di vista dell’infermeria, rappresentato da Joaquin Correa e Arturo Vidal: entrambi out nella sfida di ieri con il Bologna per problemi fisici. Il cileno seguirà un programma personalizzato e per lui il recupero sembra improbabile vista la vicinanza del match. Qualche chance in più per l’attaccante che ha un dolore da contusione al bacino ma Inzaghi lo porterà solo se al 100%, anche perché dopo ci sarà lo scontro diretto con l’Atalanta.