Inzaghi pronto a cambiare tutto di nuovo contro la Fiorentina: dentro la squadra da Champions, dubbio Lukaku

Secondo quanto riporta Sky Sport, Inzaghi ha quasi già sciolto tutti i dubbi di formazione in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. L’Inter giocherà con la squadra che ha regalato grandi soddisfazioni in Champions, ma mancherà Mkhitaryan, fuori per infortunio.

In porta pronto il portiere di coppa Handanovic, he prenderà il posto di Onana. In mezzo ci saranno Barella, Brozovic e Calhanoglu con la coppia d’attacco formata da Dzeko-Lautaro. Rimane il dubbio su Lukaku, nonostante il bosniaco ex Roma rimanga il candidato numero uno per una maglia da titolare.