Inzaghi recupera due pedine in vista della Fiorentina, Dzeko e Dimarco ancora in forse

Così come la Fiorentina, anche l’Inter è tornata in campo per preparare la sfida di San Siro in programma per sabato sera contro i viola. Tanti i profili a rischio per la gara tra le fila nerazzurre, ma già oggi Inzaghi ha ritrovato due pedine in gruppo.

Come riporta Sky Sport, sono stati recuperati totalmente Gosens e Bastoni, che hanno svolto tutto l’allenamento con i compagni. In parte col gruppo e in parte individuale , invece Dzeko e Dimarco, che però dovrebbero recuperare anche loro per la partita contro la formazione di Italiano.