Inzaghi recupera tre giocatori in difesa in vista della Fiorentina: out invece Skriniar

Secondo quanto riporta Sky Sport, migliorando le condizioni per tre giocatori dell’Inter in vista della partita contro la Fiorentina in programma sabato. Simone Inzaghi dovrebbe infatti recuperare Bastoni, Dimarco e Gosens per la sfida contro i viola di Vincenzo Italiano.

Discorso diverso per Skriniar: verrà monitorato giorno dopo giorno il dolore al nervo della schiena. Da valutare la data del rientro il campo dello slovacco, che dovrebbe però saltare il match di questo fine settimana.