Inzaghi rischia di non avere tre pedine contro la Fiorentina. Lautaro come Nico Gonzalez

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Inter in vista della partita contro la Fiorentina, Hanno completamente smaltito gli acciacchi fisici Bastoni e Gosens, che partiranno titolari contro la squadra di Italiano sabato sera, mentre sono ancora in dubbio sia Dzeko che Dimarco, che anche ieri hanno lavorato a parte ma sperano nella convocazione. Difficile comunque vederli in campo.

Chi molto probabilmente non ci sarà è anche Hakan Calhanoglu, che si è infortunato con la nazionale. Davanti Inzaghi con Lautaro ha lo stesso problema di Italiano con Nico Gonzalez: torna solo oggi dagli impegni in Sudamerica, ma la sensazione è che il Toro possa comunque partire dell’inizio.