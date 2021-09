Inzaghi: “Sapevamo che la Fiorentina non poteva tenere quei ritmi per tutta la partita. Voglio rivedere il gol di Sottil”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo la partita con la Fiorentina: “Abbiamo trovato un avversario difficile, nella prima mezz’ora ci ha creato problemi. I viola arrivavano sempre prima sul pallone, ma nel finale di primo tempo ci siamo riorganizzati. Negli spogliatoi abbiamo capito che la Fiorentina non avrebbe potuto tenere quei ritmi e nella ripresa abbiamo corretto gli errori e trovato tre gol, che potevano essere anche di più. Sono soddisfatto anche perché abbiamo fatto tante partite e due viaggi in pochi giorni”.

E poi ha aggiunto: “Non ho messo subito Sanchez e Dumfries per preservarli per più tardi. Con Lautaro stanco ho messo Perisic a fare la punta e ha segnato, ma a parte questo siamo un bel gruppo che sta andando in un’unica direzione. Le difficoltà del primo tempo sono dovute a fattori tecnici, abbiamo palleggiato male. Ci è stato annullato un gol, quello della Fiorentina lo voglio rivedere. Complimenti comunque ai viola, ma sapevamo che non potevano tenere quei ritmi per tutta la partita”.