Irrati totalmente insufficiente: Senza il VAR la Fiorentina non avrebbe avuto nemmeno uno dei due (nettissimi) rigori. L’espulsione di Badelj figlia della fantasia e della compensazione

La gara tra Sampdoria e Fiorentina è stata diretta da Massimiliano Irrati di Pistoia coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Santoro, VAR affidato ad Aureliano di Bologna.

Gara subito scoppiettante con i viola che vanno in vantaggio nei primi minuti, è il 17′ quando il blucerchiato Ramirez interviene in modo scoordinato e tocca vistosamente la palla con il braccio in area della Samp. Irrati fa segno di proseguire ma passano pochi secondi e dal VAR “ordinano” di fermare il gioco e far rivedere il tocco incriminato: zero dubbi, è calcio di rigore che Vlahovic trasforma. Scaramucce sull’esultanza del serbo, ne fanno le spese lo stesso giovane attaccante viola e Murru entrambi vengono sanzionati con l’ammonizione. Al 22′ Ramirez viene ammonito per un fallo su Badelj, l’uruguaiano protesta vivacemente dopo il provvedimento disciplinare, Irrati manca di personalità e non espelle l’attaccante blucerchiato. Al 27′ ancora Ramirez protagonista negativo, con il gomito colpisce Pezzella, l’arbitro toscano anche in questa occasione preferisce soprassedere. Al 35′ giusta l’ammonizione per Badelj che trattiene Bertolacci. Al 39′ ancora il VAR protagonista: Murru nel contendere la palla sul vertice destro dell’area doriana colpisce con una gomitata Pezzella. Irrati ancora una volta richiamato e nuovamente assegna calcio di rigore per la Fiorentina. Nell’occasione Murru prende il secondo giallo giustamente ed anticipa la doccia. Prima dello scadere del primo tempo, oltre all’ammonizione di Duncan, da raccontare una chicca dell’arbitro che riesce ad inventarsi un secondo cartellino giallo per Badelj costringendo così i viola a perdere un giocatore, ristabilendo la parità numerica. Il calciatore croato sinceramente non commette nemmeno fallo, le proteste dei blucerchiati con Ramirez in primis inducono il timido Irrati a sbagliare completamente decisione.

Nel secondo accade veramente poco con il risultato oramai largo acquisito dai viola. Da registrare per la cronaca le ammonizioni di Colley per fallo su Lirola e di De Paoli che ferma Ghezzal in slalom.

Totalmente insufficiente la gara di Irrati, privo di personalità e sostanza, viene ripetutamente sopraffatto dalle proteste dei padroni di casa senza mai mostrare il pugno duro. L’espulsione di Badelj è frutto solo e soltanto di quell’aspetto psicologico che porta alla compensazione. Praticamente senza l’aiuto del VAR non avrebbe concesso nemmeno un rigore alla Fiorentina nonostante fossero netti ed evidenti anche ad occhio nudo e a velocità normale.