Italiane in Europa tutte in chiaro… tranne la Fiorentina? Conference League considerato “evento non rilevante”, ma attenzione al ruolo di Mediaset

Lo straordinario cammino delle italiane in Europa, con ben sei squadre arrivate alle semifinali delle rispettive competizioni tra cui la Fiorentina, ha completamente stravolto i piani delle emittenti televisive. Se per la Champions non ci sono stati grossi problemi, con l’andata di Milan-Inter che andrà in chiaro su TV8, diverso è il discorso per Europa e Conference League.

Per Juventus-Siviglia e Roma-Leverkusen è emersa l’ipotesi di una spartizione tra Rai e TV8, sempre per la questione sollevata da AgCom di trasmettere in chiaro le partite delle italiane. Un “problema” che però, ad oggi, non sembra toccare la Fiorentina. La Conference League infatti non rientra negli “eventi di particolare rilevanza per la società” secondo AgCom, ragion per cui non esiste la necessità di renderla visibile a tutti. Se le cose rimanessero così, i tifosi viola dovranno affidarsi nuovamente a Sky o DAZN per seguire la doppia semifinale contro il Basilea. Attenzione però al ruolo di Mediaset, che – riporta fanpage.it – potrebbe approfittare di questo stallo per aggiudicarsi i diritti della sfida di Conference, dopo essersi fatta soffiare quelli di Milan-Inter.