Italiano: “A Firenze potevamo fare qualche gol in più, ora dovremo stare attenti alla reazione del Sivasspor. Mancano pochi mesi alla fine di tutto: è giunto il momento di spingere forte sull’acceleratore”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della sfida di Conference League contro il Sivasspor:

“Sarà una gara insidiosa, anche se partiamo in vantaggio. Sarà diverso dall’andata perché il nostro avversario dovrà cercare di metterci in difficoltà, dovranno cercare il gol questa volta. A Firenze potevamo fare qualche gol in più, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e sotto porta due o tre situazioni che potevano permetterci di arrivare con un risultato più largo”.

Poi sugli attaccanti: “Jovic e Cabral stanno iniziando ad essere più concreti, i gol aiutano la squadra a lavorare anche durante la gara stessa. Spero che continuino così. Abbiamo cercato di mettere qualcosa in più tutti, io per primo con il mio staff. I ragazzi l’hanno capito e in questo momento ci stiamo allenando con grande serenità. Mancano pochi mesi e manca poco per raggiungere traguardi. Non molliamo, non stacchiamo la spina perché è questo il momento giusto per spingere”.