Italiano a gennaio rischia di perdere tre centrocampisti

A gennaio, Vincenzo Italiano e la Fiorentina rischiano di perdere tre centrocampisti. Il motivo? La possibilità che c’è che questo terzetto di giocatori, composto da Amrabat, Duncan e Maleh, si possa aggregare alle rispettive Nazionali per prendere parte alla Coppa d’Africa, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio.

In sostanza Bonaventura, Torreira, Pulgar e Castrovilli potrebbero essere chiamati per diverse settimane agli straordinari, non avendo alternative interne.

Per ora si tratta solo di una prospettiva, ma il club viola dovrà seguire con molta attenzione l’evolversi di questa vicenda.