Italiano a quota 100

Contro l’Hellas Verona al Bentegodi Vicenzo Italiano raggiungerà le sue prime 100 panchine in Serie A. Il tecnico della Fiorentina, ad oggi nel campionato italiano, ha collezionato 34 successi, 24 pareggi e 41 sconfitte nella sua doppia avventura tra Firenze e La Spezia.

Solo se si contando i risultati in viola, invece, si contano 25 vittorie, 12 pareggi, 24 sconfitte. Alla 100esima presenza una prima volta, sia per Italiano che per la Fiorentina, che affronteranno appunto per la prima volta Salvatore Bocchetti come allenatore. Lo riporta FootStats.