Italiano: “Abbiamo ancora molto da giocare e nessuno deve dare segno di cedimento. A Basilea tutto nelle nostre mani”

A poche ore dalla gara di campionato contro l’Udinese, si è espresso così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Per noi che abbiamo tanti impegni nessuno deve mai mollare, non bisogna mai abbandonare dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione quelli che saranno tutti gli impegni. Siccome abbiamo ancora molto da giocare nessuno deve dare segno di cedimento e non dobbiamo abbandonare quello che ci ha permesso di arrivare fin qui.

“Ogni partita è un esame per mettersi in mostra, per cercare di trovare soluzioni, per chi deve mettere minuti o trovare continuità. Abbiamo ancora tante gare, abbiamo la gara di ritorno di Conference in cui abbiamo ancora tante possibilità di superare il turno”.