Italiano: “Abbiamo cercato di recuperare Jovic e ci siamo riusciti in parte. Lui e Cabral hanno le potenzialità per fare molti più gol. Finale di Coppa Italia era nostro obiettivo e in Conference…”

La Fiorentina di Vincenzo Italiano esce sconfitta dalla trasferta di Napoli. Che sia mancato un finalizzatore in questa squadra? “Penso che Cabral abbia le caratteristiche per farlo – ha risposto l’allenatore viola – e penso anche che abbiamo cercato di recuperare Jovic e in parte ci siamo riusciti. Entrambi hanno le potenzialità per fare molti più gol. Abbiamo pagato le tre competizioni, ma siamo anche cresciuti e sono arrivate anche le reti degli attaccanti. E’ chiaro, avere punte che fanno 20 gol, è una soddisfazione diversa. Però sono due ragazzi giovani, hanno nelle corde questo tipo di ambienti”.

Un finale di stagione con tanti appuntamenti importanti per la squadra: “La finale di Coppa Italia era un nostro obiettivo, perché volevamo migliorare la semifinale raggiunta lo scorso anno. Abbiamo l’opportunità di arrivare anche in finale in Conference, giocando con questa testa, questa intensità, possiamo mettere in difficoltà il nostro prossimo avversario. Mi auguro di riuscire a conquistare anche questo obiettivo”.