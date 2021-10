Italiano: “Abbiamo giocato sempre nella loro metà, ci basta un solo errore per perdere, ma cosa posso dire alla squadra? Non riusciamo a far far gol a Vlahovic e sono dispiaciuto”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN ha detto sulla partita di Venezia: “Un passo indietro dal punto di vista del risultato. Abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, ma non ce la facciamo ad essere decisivi e concreti negli ultimi 16 metri. La prestazione è stata quella che doveva essere fatta. Però è ancora lunga e c’è tanto lavoro da fare”.

Poi aggiunge: “L’unica disattenzione c’è costata la partita, ma primo tempo ottimo. Meno lucidi e meno belli nel secondo, ma abbiamo creato tanti presupposti per essere pericolosi. In questo però ci basta un solo errore per perdere le gare. I sudamericani fuori? Arrivano sempre all’ultimo e fanno uno o due allenamenti. Sono situazioni che capitano, comunque a Bergamo avevamo fatto una grande prestazione e avevamo vinto. Ma io cosa posso dire a questa squadra?”.

Su Vlahovic: “Penso che ci dobbiamo abituare a queste situazioni e isolarci. Il ragazzo ha lottato, non riusciamo a fargli far gol e di questo sono dispiaciuto”.