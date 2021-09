Italiano: “Abbiamo otto difensori che possono alternarsi, chi gioca deve avere il coltello tra i denti. Bonaventura e Castrovilli…”

Alla vigilia della partita contro l’Inter, il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto anche alle domande dei tifosi arrivate sui social: “Domani non cambieremo atteggiamento, voglio che i ragazzi facciano la solita partita cercando di subire meno possibile e di mettere in difficoltà gli avversari. Poi vedremo come si metterà la gara, se l’Inter ci costringerà a difenderci o se saremo bravi a proporci. Il modulo ideale è quello con la difesa a quattro, abbiamo otto difensori che possono ruotare. Chi gioca deve farlo con il coltello tra i denti, sia in fase difensiva che di ripartenza”.

E poi ha aggiunto: “Bonaventura? Sono felice per come si pone con i compagni, ha esperienza e carattere per guidare i più giovani. Sono contento per il suo primo gol, nella mia testa i centrocampisti devono sempre accompagnare gli attaccanti nelle azioni offensive. Jack inoltre all’occorrenza può fare anche l’esterno d’attacco, così come Castrovilli. Cali durante l’anno? Mi auguro che non ce ne siano perché stiamo lavorando proprio per iniziare bene e soprattutto mantenere un certo equilibrio durante l’arco della stagione”.