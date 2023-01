Italiano: “Abbiamo talento ma non riusciamo a esprimerlo, Ikoné e altri inceppati. Il mercato? Io devo far rendere i giocatori, il resto dipende dalla società”

Parla il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano a Sky, dopo la sconfitta con il Torino:

“Nel primo tempo potevamo essere più veloci, potevamo aggredire di più la partita, siamo stati lenti e abbiamo subito gol su una palla che poteva essere gestita diversamente. Di solito siamo arrembanti a inizio gara, oggi anche per merito dell’avversario non ci siamo riusciti. La reazione c’è stata però paghiamo quel primo che ci costa caro. E’ questione di trovare quella giocata come ha fatto Miranchuk oggi, arriviamo tantissime volte in quella zona ma non riusciamo a trovare giocate di quel tipo. Se gli altri sono più concreti, portano a casa le partite e purtroppo paghiamo cara una disattenzione che ci costa tre punti.

Siamo una squadra che ha del talento ma non riusciamo ad esprimerlo con continuità, da Ikoné a Saponara, Bonaventura, Barak, Kouame. Ora speriamo di riprendere bene con Gonzalez che ci serve tanto. Tutti questi rifornimenti è un peccato non sfruttarli. Continuiamo a produrli e lì davanti devono avere l’ispirazione giusta i ragazzi. Ikoné sembrava avesse trovato concretezza, ora ci siamo inceppati. Oggi abbiamo avuto 2-3 palle gol e con un’altra testa avremmo segnato.

Un nuovo attaccante? Noi abbiamo Jovic e Cabral che sono due giocatori di grande qualità però non riescono a trascinarci, a fare quei gol che indirizzano le partite. Jovic ha avuto una grande occasione, mi sarebbe piaciuto vedergli fare gol. Non è servito neanche mettere la doppia punta. Non sono io a dover parlare di mercato, io cerco di far rendere al meglio i ragazzi. E’ davvero un peccato che non si sblocchino ma il mio compito è quello. Per il resto dovete chiedere alla società.

Fischi? Dispiace, penso che sia anche per il nostro pubblico una grande frustrazione. Tutto il nostro sacrificio lo vedono vano, credo che siano fischi di delusione perché la squadra si impegna, propone e fa quello che serve a vincere le partite. Cercheremo di cambiare questo trend perché i fischi fanno male”.