Italiano: “Abbiamo vinto grazie alla concentrazione messa in campo dai ragazzi. Ora i nostri centravanti sono cresciuti, con questa mentalità possiamo fare bene nei prossimi mesi”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano esprime a DAZN la sua soddisfazione per la partita vinta contro il Milan: “Il gol preso alla fine ha un po’ rovinato la partita. Abbiamo però finalmente vinto contro una grande squadra, i ragazzi hanno giocato benissimo e sono stati superlativi. Questa è stata una vittoria meritata, anche per la concentrazione che ci hanno messo i ragazzi”.

Sulla prova di Cabral afferma: “Oggi è stato premiato Cabral per queste ultime gare in cui ha fatto sempre gol, sta bene fisicamente e ci fa salire. Oggi è subentrato Jovic e ci ha permesso di vincere. Se questa è la mentalità in questi prossimi tre mesi possiamo fare bene. Stanno crescendo entrambi i centravanti”.

E aggiunge: “In certe partite ci è mancato quello che è successo nelle ultime due, come il rigore o l’assist di Ikone. Nel momento un cui si trovano squadre chiuse bisogna lavorare su questi dettagli. Se avessimo avuto più concretezza avremmo potuto scardinare ancora più difese nelle altre partite”.

E sulle tante vittorie contro il Milan sia da allenatore dello Spezia che della Fiorentina afferma: “Contro Pioli vinco sempre? Ma no, è un caso. Abbiamo preparato bene la gara, è l’attenzione che abbiamo avuto contro i rossoneri che ha fatto la differenza e volevamo dare valore alla vittoria di Verona”.

E sul ricordo di Davide Astori al 13° minuto si esprime così”Al centro sportivo si respira sempre la presenza di Astori, ci sono le sue foto ovunque. Lui è rimasto nel cuore di tutti e il tributo dello stadio ne è stata la dimostrazione”.