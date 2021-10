Italiano: “Abbiamo voglia di tornare a vincere. Vlahovic è carico, lo sfrutteremo ad ogni partita”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Venezia: “Per noi oggi è una gara complicata come tutte, da affrontare con la massima attenzione. Dobbiamo reagire e tornare a far punti, con fame e voglia di vincere. Il campionato è ancora lungo ma vogliamo ottenere qualcosa in più rispetto alla partita con il Napoli“.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Arriva da una tripletta in Nazionale e quindi è carico e voglioso di far bene. E’ una nostra arma e cercheremo di sfruttarlo al meglio ad ogni partita”.