Italiano alla corte di Palladino: due allenatori dalle grandi prospettive al confronto diretto

Sulle pagine de La Nazione di oggi si focalizza su Monza-Fiorentina, che non è soltanto un scontro tra le due squadre al momento tra le più organizzate e in salute del campionato. Sono con tutta probabilità anche quelle che ora giocano meglio. Si tratta di una sfida intrigante tra chi insegue ancora un piazzamento europeo e chi invece vuole consolidare il suo ruolo di vera e propria sorpresa della stagione.

Ma è anche il confronto tra due allenatori emergenti della Serie A, che si sono fatti i complimenti reciprocamente nelle dichiarazioni pre-gara. Se da una parte Vincenzo Italiano si sta confermando come tecnico di grandi prospettive, dall’altra Raffaele Palladino è una piacevole scoperta. Anche in questo caso, come avvenuto un po’ di tempo fa per Arrigo Sacchi, una geniale intuizione di Berlusconi e Galliani. Ma questa è tutta un’altra storia, dato che quello che conta oggi per i viola è il presente e quindi la gara di oggi.