Italiano alla ricerca di quel Kokorin formato Zenit e ancora mai visto con la maglia viola

L’oggetto del mistero in casa Fiorentina continua ad essere ancora l’attaccante Aleksander Kokorin, ormai eletto a unico vice-Vlahovic ma il quale sembra offrire veramente poche garanzie. Un po’ per condizione fisica, e un po’ per un ambientamento che, dopo dieci mesi, tarda ad arrivare. In questi giorni anche dalla sua Russia sono arrivate per mezzo stampa critiche pungenti e irriverenti nei suoi confronti. Queste per certi aspetti vanno a scontrarsi con le opinioni favorevoli di tanti veterani del mondo del calcio. A parlare bene di lui e delle sue qualità, oltre allo stesso tecnico Italiano che ha modo di tenerlo sott’occhio tutti i giorni, sono stati i suoi ex allenatori Roberto Mancini e Fabio Capello. Ha fatto lo stesso anche un suo connazionale ex viola Andrei Kanchelskis, che lo aveva definito un ottimo rinforzo per la Fiorentina per determinazione e caratteristiche.

Eppure per ora, tra infortuni e stralci di partite giocate senza ingranare la marcia, del vero Kokorin non si è visto niente. Lo staff viola, e Italiano in primis, vuole sovvertire il prima possibile tutto questo. Il giocatore dopotutto ha un contratto abbastanza lungo con i viola . L’obiettivo è quindinaturalmente quello di rivalorizzarlo al massimo. Un compito non certo dei più semplici poiché per poter crescere di condizione l’attaccante russo ha bisogno di giocare con continuità. Ma Italiano difficilmente rinuncerà alla disponibilità di Vlahovic nonostante la questione legata al mancato rinnovo, e Kokorin è quindi destinato a ricoprire il ruolo di jolly a gara in corso.

Ma se l’ex Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca saprà cogliere via via le occasioni che gli saranno concesse il suo minutaggio potrebbe via via aumentare. Sta a lui dimostrare di poter essere importante per la causa viola mettendo in mostra il meglio del suo repertorio nel minor tempo possibile. Per intendersi, un Kokorin formato Zenit sarebbe quello che farebbe al caso nella Fiorentina nei secondi tempi. Un giocatore veloce, forte nello stretto e cinico sottoporta per mettere in ghiaccio il risultato fino al fischio finale. Vedremo se questa “trasformazione” prima o poi verrà messa in atto da lui stesso.