Italiano: “Allunghiamo il momento positivo, stiamo bene e sentiamo poco la fatica. Cremonese temibile, a Sivas sarà tutto fuorché scontata”

Parole della vigilia anche per il tecnico viola Vincenzo Italiano, ai media di casa Fiorentina:

“Chiaramente dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane, massima attenzione durante la settimana e gli allenamenti ma lo stiamo trasferendo anche durante le partite. Stiamo giocando da squadra che sa quello che vuole, determinati e senza quelle sbavature che ci hanno concesso poche gioie. Mi auguro che si continui su questa strada, non dobbiamo staccare la spina perché mancano pochi mesi e dobbiamo cercare di essere questi. Come stiamo fisicamente? Stiamo bene perché quando ottieni risultati positivi e c’è fiducia, un po’ di fatica non viene percepita. Mi auguro che questi momenti durino a lungo perché giocando tante partite dobbiamo stare bene mentalmente. Cerchiamo di recuperare tutti al 100%. Abbiamo opportunità di schierare un undici che può dare noia a chiunque.

Poche reti subite? Sono contento perché quando innalzi la tensione e la percezione del pericolo, si ottengono questi risultati. Siamo molto concentrati nella nostra area e siamo riusciti a sbloccare gli attaccanti. Stiamo lavorando con la giusta testa e il giusto atteggiamento.

La Cremonese? Abbiamo avuto un allenamento, siamo costretti ad attaccare subito l’interruttore e stare con la testa dentro gli impegni importanti. Abbiamo una partita di campionato per cui c’è da pedalare e offrire una prestazione di livello, come quelle delle ultime uscite. L’abbiamo preparato come sempre, sapendo di trovare una squadra molto temibile in questo periodo, sarà una battaglia. Hanno cambiato passo, hanno ottenuto risultati importanti e saranno nostri avversari in Coppa Italia. In casa stanno viaggiando forte, stanno lottando per un obiettivo importante e dovremo andare lì a controbattere perché hanno tutta la necessità di fare punti, come noi.

Record di vittorie di fila in Europa? Sono soddisfatto per il fatto che siamo riusciti a vincere la prima gara, non è mai semplice. Un po’ di rammarico perché potevamo segnare di più, abbiamo ottenuto un record che era tra i nostri obiettivi. La testa ora è al campionato e poi prepareremo la gara di ritorno, che non sarà per niente scontata”.