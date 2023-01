Italiano: “Amrabat? Fa piacere vedere un nostro calciatore apprezzato, ma stava crescendo anche a Firenze. Sugli esterni aspettiamo due ragazzi che hanno grande qualità…”

In conferenza stampa, ha esordito così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del match contro il Monza: “Amrabat? Non ne abbiamo discusso con la società francamente. A parte le battute, non abbiamo mai parlato di una sua cessione. Fa piacere vedere un proprio calciatore apprezzato, e fa ben sperare anche a noi. Oltre al mondiale, stava già dimostrando a Firenze una grande crescita. Lo vedo carico, ha raggiunto un risultato storico con la propria nazionale”.

Sugli esterni ha aggiunto: “Stiamo aspettando il rientro di Gonzalez e Sottil, sono calciatori importanti per noi. L’argentino entro pochi giorni rientrerà in gruppo. Il nostro pensiero è avere loro due a pieno regime, sono due calciatori di qualità”.