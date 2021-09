Italiano: “Amrabat non può limitarsi a giocare in un solo ruolo e in un solo modulo. Dovrà adattarsi velocemente alle nostre disposizioni”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, usa il bastone e la carota con Sofyan Amrabat, centrocampista che è rimasto nonostante avesse richieste di mercato.

“Non può limitarsi a giocare in un centrocampo a due – ha detto – da doppio mediano. Uno giovane come lui e che ha grandi qualità, non può avere limitazioni sul proprio utilizzo. Si dovrà adattare velocemente a tutto quello che cercheremo di proporre. Il ragazzo ha dato grande disponibilità ed è felicissimo di essere rimasto, ma deve rispettare le nostre regole per quanto riguarda disposizioni e movimenti”.