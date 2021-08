Italiano aspetta Amrabat, ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata: l’Atalanta fa sul serio per il centrocampista della Fiorentina

Un po’ la scorsa stagione in ombra, un po’ l’operazione che lo ha costretto a saltare le amichevoli precampionato, Amrabat sembra sparito dai radar della Fiorentina. In realtà il centrocampista è uno degli uomini più attesi dai tifosi, ansiosi di capire se con Italiano potrà tornare quello di Verona.

Tuttavia non è scontato che il futuro di Amrabat sia ancora in maglia viola. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l’Atalanta avrebbe individuato in lui e in Thorsby della Sampdoria i principali candidati per regalare a Gasperini un rinforzo a centrocampo. La Dea sembra fare sul serio, ma dovrà scontrarsi con la volontà di Commisso di puntare ancora su un giocatore che deve ancora dimostrare di valere i soldi spesi per acquistarlo.