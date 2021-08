Italiano: “Aspettiamo gli ultimi giorni di mercato. Contento delle pressioni che ho e della rosa forte, significa che mi sono meritato l’opportunità”

Nella conferenza stampa prepartita di Fiorentina-Torino l’allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato così: “Mi è dispiaciuto perdere a Roma un esterno dopo pochi minuti. Stanno lavorando tutti bene in quel ruolo. Di nomi per il mercato non parlo, bisogna aspettare gli ultimi giorni di mercato. La pressione su di me? Rimangono e sono contento di averle. Sono anche contento di avere giocatori così forti con me perché vuol dire che mi sono meritato quest’opportunità”.

E ancora: “Tutte le squadre credo debbano sapere far tutto. Se domani c’è da lottare su ogni pallone, bisognerà farlo. Se siamo bravi a tenere il pallino del gioco, dovremo essere bravi a continuare a farlo. Cercheremo di sfruttare il fattore campo. Ai tifosi dico che non vediamo l’ora di iniziare la partita. Rivedere la gente allo stadio mi ha fatto piacere e possa essere un fattore così come lo è stato a Roma per i nostri avversari”

E ancora sul finale della partita di Roma: “Ero convintissimo che la partita avesse preso una piega buona. Subire due gol non era nel mio pensiero. Avevamo la partita in pugno. In due o tre occasioni potevamo andare in vantaggio. Bisogna crescere con la mentalità di essere una squadra di livello, con questo fattore potevamo portarla a casa. Siamo la Fiorentina e dobbiamo pretendere questo tipo di prestazione senza mollare mai la presa”.