Italiano: “Atteggiamento bellissimo, abbiamo vinto meritatamente. Saponara? Quando si sente coinvolto può fare grandi cose”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la partita vinta contro il Genoa: “Sono soddisfatto perché siamo riusciti a vincere su un campo complicato. L’atteggiamento è stato bellissimo, abbiamo fatto la partita come l’avevamo preparata anche se il Genoa è partito con un modulo diverso da quello che ci aspettavamo. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano la gara e l’abbiamo portata a casa meritatamente. Pochi tiri subiti? Lavoriamo sempre per concedere il meno possibile all’avversario, in questo momento ci stiamo riuscendo ed è un qualcosa di cui siamo felici. Comunque il cammino è ancora lungo e questa squadra non deve perdere la dedizione che sta mettendo in campo”.

E poi ha aggiunto: “Saponara? Ha delle qualità straordinarie che lo hanno portato a giocare ad alti livelli. Come tutti, quando si sente coinvolto e responsabilizzato riesce a dare il meglio di sé stesso. Sono davvero felice per il gol di oggi, è sempre bello quando chi entra dalla panchina riesce ad incidere”.