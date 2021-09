Italiano: “Aver messo in difficoltà l’Inter è un grande merito, siamo una squadra in crescita. Gonzalez mi ha fatto arrabbiare, ma capirà il suo errore”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al termine della partita contro l’Inter: “Ci sono state delle situazioni in cui dobbiamo migliorare, non è la prima volta che succede di sbagliare tante occasioni. Nel secondo tempo è uscita l’Inter, noi abbiamo abbassato il baricentro e loro sono stati più concreti infilandoci negli ultimi venti metri. Averli messi in difficoltà è stato un grande merito da parte nostra, analizzeremo bene il primo tempo. L’espulsione di Gonzalez mi ha fatto arrabbiare, perché in parità numerica avremmo potuto pareggiare. Ha messo in difficoltà la squadra ma sono sicuro che capirà la lezione, è un ragazzo che gioca sempre col cuore”.

E poi ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è sempre la salvezza, questa è la verità. Le sconfitte ti aiutano a migliorare, in cinque giorni prepareremo in modo diverso la sfida con l’Udinese. Non cerco alibi ma preparare in un giorno una partita contro l’Inter non è facile. Cos’è cambiato dal primo al secondo tempo? Semplicemente che non siamo ancora abbastanza maturi da aggredire una squadra come l’Inter per novanta minuti e mettere al sicuro il risultato. La Fiorentina ha intrapreso un percorso ben preciso, deve crescere ma sono convinto che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta”.