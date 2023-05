Italiano: “Avere un gruppo con questa mentalità è una vittoria. Sono fiducioso per il finale di stagione”

Alla viglia di Salernitana-Fiorentina ha parlato l’allenatore viola Vincenzo Italiano, parlando anche dell’ultima gara giocata contro la Sampdoria: “I cinque marcatori diversi contro i blucerchiati stanno a dimostrare che non molliamo mai, che non abbiamo mai quel pensiero che va oltre alla squadra. Tutti danno l’anima per la causa, per la maglia e per la vittoria, rispondendo sempre presente. Segnali come quelli di Terzic e Kouame sono importanti per noi che siamo ancora dentro tre competizioni, serve che tutti siano concentrati e presenti. Avere un gruppo che ha questa testa è una vittoria che mi fa essere fiducioso per il finale di stagione”.

E sulla gestione del gran numero di partite: “Il fatto di aver disputato tante gare in più rispetto ai nostri avversari è una cosa che ci lascia contenti, nonostante ci metta a dura prova. Toglie allenamenti e sedute, ma quando entri dentro questo meccanismo, preparare le partita in modo veloce può essere anche un fattore per recuperare. La nostra gestione al momento sta pagando”.