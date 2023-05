Italiano: “Avere un marcatore come Dia penso sia importantissimo. Quando segni così tanto in Italia sei tanta roba”

Nel post partita di Salernitana-Fiorentina, anche il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha detto la sua sulla gara disputata dall’attaccante granata Boulaye Dia, autore di una tripletta personale che ha portato i padroni di casa tre volte in vantaggio. Queste le parole del mister gigliato:

“Dia è molto forte, veloce, bravo tecnicamente, vede la porta, ha fatto tanti gol. Complimenti a lui e a chi l’ha portato in Italia e per aver allestito una squadra che quest’anno era un po’ in difficoltà. Avere un marcatore del genere penso sia una cosa importantissima, un valore aggiunto. Quando in Italia si fanno tanti gol è tanta roba”.