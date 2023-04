Italiano: “Avevamo difficoltà ad alternare campionato ed Europa, ora ne siamo usciti. Un voto altissimo alla squadra, è l’atteggiamento giusto”

Il commento di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, anche a Sky, nel consueto spazio ridotto (e molto ritardato) concesso dall’emittente satellitare:

“Gran bella partita, un voto altissimo ai ragazzi per aver riportato in campo tutto quello che avevamo preparato, anche sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Avete visto che accoglienza ha avuto il Lech, non abbiamo permesso loro di prendere fiducia ed esaltarsi. Grande personalità dei ragazzi, abbiamo fatto gol nel momento giusto e chiuso la partita nel momento giusto, abbiamo chiuso il primo round.

Gli attaccanti? Bene Brekalo, Gonzalez e Ikoné, gli ultimi minuti di Sottil che ha avuto qualche duello in area di rigore. Se riusciamo a chiudere questa casella nell’ultimo mese e mezzo possiamo segnare di più e chiudere qualche partita. Indirizzare le partite ti porta a gioire alla fine.

Avevamo delle difficoltà in campionato, nel giocare il giovedì e la domenica, queste partite tolgono energie. Ora abbiamo trovato equilibrio, abbiamo avuto qualche situazione non bella e ne siamo venuti fuori. L’importante è sempre lavorare e non abbattersi, questo è quello che ci ha permesso di uscirne fuori”.