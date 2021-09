Italiano: “Avevamo gente arrivata la notte e tanti giovani ma grande gioia. Dubbio portiere? Terracciano si sta meritando questo spazio”

Molto soddisfatto Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria a Bergamo: così a Dazn nel post gara.

“Gli episodi? Ho visto Zapata dietro a tutti, il fallo di mano, il loro rigore netto e non ho rivisto solo il contatto su Bonaventura. Se è stato deciso così va bene perché nell’arco di un campionato ne capitano di tutti i colori, oggi è andata così. Ma vorrei sottolineare il fatto che venir a vincere a Bergamo non è semplice e farlo è qualcosa di strepitoso. In alcuni casi potevamo gestirla in modo diverso, i nazionali sono arrivati stanotte ed è la prima volta che mi capita di non avere a disposizione 13 effettivi. Siamo all’inizio ma vincere qui è una cosa straordinaria. Questa squadra è composta da tanti ragazzi giovani, avevamo Sottil, Igor e Vlahovic che sono di fine anni ’90. Per questo gente intelligente tatticamente come Bonaventura è troppo importante in campo”.

Una battuta anche sulle scelte iniziali: “Le scelte per il fatto che i nazionali sono arrivati tardissimo, sono state legate a chi aveva lavorato per 15 giorni, per cui ho voluto premiare questi ragazzi. Chi ha giocato aveva dinamismo e fisicità per controbattere l’Atalanta per cui la scelta è stata azzeccata. Nel mezzo siamo in tanti, è un bel problema per me però avere a disposizione gente di qualità e con voglia di fare bene, è un bel problema. Bene Torreira all’esordio, Pulgar è arrivato stanotte e praticamente non stava in piedi, per cui le scelte sono state legate a questo. Dubbio portiere? Pietro si sta ritagliando lo spazio che merita perché è serio, si allena bene, è applicato e mi mette in difficoltà”.