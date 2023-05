Italiano: “Basilea forte caratterialmente, hanno rischiato più volte di uscire ma alla fine ce la fanno sempre. Noi favoriti? C’è fiducia e entusiasmo, ma dobbiamo raccogliere le ultime energie”

Il mister viola Vincenzo Italiano ha rilasciato qualche battuta a Sky Sport alla vigilia di Fiorentina-Basilea. Ecco cosa ha detto:

“Abbiamo analizzato l’avversario, se arrivi in semifinale vuol dire che hai qualità. Sotto l’aspetto caratteriale sono forti, due o tre volte hanno rischiato di uscire dalla competizione ma alla fine si sono sempre qualificati e in casa hanno un pubblico che spinge dal primo all’ultimo minuto. Dobbiamo sfruttare la prima gara in casa, segnando quando abbiamo l’opportunità e difendendo bene”.

E ancora: “Non so se siamo favoriti… Una semifinale si gioca in due round, vai lontano da casa e trovi stadi caldissimi. Poi ci sarà un’eventuale finale, una gara secca è sempre difficile da valutare e affrontare. Siamo felici del percorso, abbiamo fatto grandi cose e tanti gol, vincendo spesso fuori casa. Siamo contenti se ci vedono come favoriti, ma è il campo che deve dimostrarlo: sarà quello a dire se possiamo guadagnarci la finale, vogliamo giocarci tutte le nostre chance e già da domani”.

Infine: “La gente è con noi, sento fiducia ed entusiasmo, grande vicinanza alla squadra. Domani tutti insieme possiamo fare bene. Arriviamo avendo superato il momento negativo, ora raccogliamo le energie per gli ultimi sforzi: stanno arrivando le partite che contano e sono convinto che possiamo riuscire bene a superare altri ostacoli”.