Italiano: “Berardi? Meglio parlare di quelli a disposizione, non di chi non c’è…”

In chiusura di intervento a Dazn, l’allenatore viola, Vincenzo Italiano, commenta anche il possibile obiettivo europeo della squadra: “Se queste sono le prestazioni penso che la Fiorentina possa vincere tante partite. Non ci siamo posti obiettivi, dobbiamo cercare di essere questi e poi vediamo. In passato si è parlato un po’ troppo forse e alla fine si è rimasti delusi, cerchiamo di rimanere così”.

Sul mercato e sull’ipotesi Berardi dice: “Meglio parlare dei giocatori a disposizione, di quelli che non ci sono evito”.