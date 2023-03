Italiano: “Cabral meritava di giocare dall’inizio, ma è tornato stravolto dalla Turchia. A volte va bene vincere anche così”

A DAZN ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vicenzo Italiano, intervenendo sulla vittoria viola per 1-0 nei confronti del Lecce. Queste le sue parole: ”

“Adesso siamo in un buon momento, siamo in fiducia. Lo si vede perché rischiamo anche di più. Oggi non abbiamo fatto la nostra migliore partita, ma le energie non sono al massimo e ci sta vincere anche così. Stiamo cercando di evitare la stanchezza e servono rotazioni. Cabral meritava di giocare dall’inizio, ma è tornato stravolto dalla trasferta in Turchia.

Stiamo bene: tutti riusciamo a ripiegare ed attaccare la palla. Venivamo da un periodo non bello, ma ne siamo usciti bene. Il Lecce ci attaccava alti, ma abbiamo trovato bene Barak e siamo saliti, creando occasioni. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e che avremmo rischiato sulle loro ripartenze. L’abbiamo preparata in un allenamento, ma siamo scesi in campo facendo quello che sapevamo”