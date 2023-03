Italiano cambia a sorpresa in attacco? Contro l’Inter idea Sottil o Brekalo

Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo della Fiorentina in Serie A. All’orizzonte la sfida contro l’Inter a San Siro in programma sabato sera. Italiano studia la possibile formazione da mandare in campo contro gli uomini di Inzaghi. I dubbi principali riguardano gli esterni d’attacco, dove al momento partono favoriti Nico Gonzalez e Ikoné. L’argentino però tornerà solo oggi a disposizione e al suo posto Italiano potrebbe optare per Sottil, in ripresa dopo l’infortunio. Da tenere d’occhio anche la possibilità Brekalo, con Saponara altra opzione. Kouamé parte dietro: anche lui torna oggi dagli impegni con la nazionale.

Davanti il solito Cabral, a centrocampo Mandragora e Amrabat con Bonaventura trequartista. Dietro dubbio sulla coppia di centrali, che dovrebbe però essere Igor e Quarta con Dodo e Biraghi esterni. Lo scrive La Nazione.