Italiano cambia la Fiorentina e la Fiorentina cambia atteggiamento. E se i conti iniziano a tornare là davanti…

La Fiorentina, e ha vinto, scrive il Corriere Fiorentino. Qualificazione in banca, senza primo posto certo, anche se il primato sembra utopia. Ora serve pensare a sistemare la classifica in campionato. Italiano avanti con un misto tra 4-3-3 e 4-2-3-1, con un paio di novità rispetto alle attese. A saltare agli occhi però, è stato soprattutto il cambio di atteggiamento. Pur essendo chiamata ad attaccare, la Fiorentina è parsa un po’ più attenta. Certo, quando si creavano le condizioni partiva col pressing ultra offensivo ma non c’era la voglia, ossessiva, di alzare il baricentro sempre e comunque.

L’autolesionismo non manca, perché il gol preso ha davvero questo sapore, ma la reazione è stata immediata. Adesso si vede molta più concretezza, nonostante gli errori continuino a esserci. Intanto i numeri di Jovic iniziano a tornare. E se, come ieri, inizia a fare anche i gol sporchi, allora i viola possono davvero sperare in un salto di qualità.