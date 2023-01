Italiano: “Capisco la frustrazione dei tifosi, non stiamo ripagando la fiducia. Amatucci ha grandi prospettive, Brekalo ci porta qualità dove manca”

Spazio per il consueto confronto interno in casa Fiorentina e con le parole del tecnico Vincenzo Italiano al media ufficiale della società: “I ragazzi sono concentrati per cercare di venire fuori da questo momento negativo, per le due sconfitte nelle ultime due e dobbiamo cercare di reagire, alzando il livello perché purtroppo non ci ha permesso di ottenere punti. Siamo consapevoli di trovare una squadra molto forte e in fiducia, quella fiducia che speriamo di andarci a prendere. La partita dell’andata l’avevamo analizzata e abbiamo visto qualche situazione in cui ci siamo comportati bene, altre in cui abbiamo sbagliato. Non mi piacquero gli ultimi minuti, dove concedemmo due gol evitabili però avevamo creato tantissimo, qualcosa di buono c’era stato.

Come si trasformano i fischi in applausi? Capisco l’amarezza e la delusione, la frustrazione dei tifosi, si sono alzate tantissimo le aspettative e in questo non stiamo ripagando la fiducia che c’era all’inizio. I fischi fanno male, non portare risultati non ci fa star bene però abbiamo l’obbligo di continuare a credere e non perdere entusiasmo e fiducia in quello che si fa. Le pressioni fanno parte di questo sport, dobbiamo avere la personalità e la voglia di ribaltare questo trend.

Inserimento di Amatucci? E’ un ragazzo con molta qualità, molto interessante, è già stato con noi, ha fatto già partite da calciatore con prospettive di alto livello. Gli va dato tempo di crescere e maturare, quando viene con noi si vede che ha grande temperamento e dinamismo. E’ interessante come tanti altri in Primavera e infatti è una squadra che continua a vincere trofei, complimenti a tutti e a mister Aquilani.

Come sta Sottil? Sta lavorando a parte, sta terminando questa fase di recupero, poi pian piano verrà aggfregato alla squadra e acquisirà il ritmo dei compagni e la squadra. Sapete che doti ha, la velocità e la capacità di ribaltare velocemente le situazioni quindi ci manca e speriamo di averlo presto.

Come sta la squadra? Recuperiamo Cabral che ha fatto la settimana con la squadra, deve alzare il ritmo ma torna a disposizione, vediamo con che minutaggio. Tutto il resto del gruppo è a disposizione.

Sirigu e Brekalo? Credo che abbiamo inserito qualità, gente che ha voglia dimostrare, di far bene e aiutare questo gruppo. Con l’esperienza di Salvatore che può darci tanto, abbiamo a disposizione anche una freccia di qualità come Brekalo, in passato ha dimostrato di saper lavorare nei 3 davanti, in quelle zone dove fatichiamo. Ha i gol nel repertorio, ci dà l’occasione di ruotare lì davanti”.