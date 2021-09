Italiano: “Castrovilli è in ospedale ma speriamo e crediamo che sia solo una botta. Questa squadra è partita bene già dal ritiro”

Ha fatto impressione l’impatto di Castrovilli sul palo, in una situazione che poteva anche vederlo segnare il gol del vantaggio per la Fiorentina. La botta invece l’ha costretto ad uscire, proprio in un pomeriggio dove era tornato titolare. Il tecnico viola Italiano ne ha parlato così a Sky: “Castrovilli è in ospedale, ha preso questa botta al costato e penso che sia solo questo”.

Poi il tecnico viola ha analizzato la partita: “Questa Fiorentina è partita bene già dal ritiro. La squadra ha capito che col lavoro si può ottenere qualcosa d’importante. Abbiamo giocatori di qualità e ancora grandi margini di miglioramento. Ora dobbiamo metterci sotto per preparare il turno infrasettimanale, sempre insidioso. Saponara? Allo Spezia con me fu determinante, quest’anno gli ho detto di star tranquillo perché c’è stima reciproca e fiducia. Sono felice che sia venuto ad abbracciarmi, vivo di queste cose”.