Italiano: “Castrovilli sta tornando il calciatore totale che era prima dell’infortunio. Normale rallentare in campionato con le Coppe di mezzo. Rigori? Ho preferito far calciare tutti perchè…”

Mister Vincenzo Italiano si sofferma su vari altri aspetti durante la sua conferenza stampa: “Succede spesso che le squadre che vanno avanti in Coppa possa perdere terreno in campionato… anche l’Inter quando vinse la Coppa Uefa non fece un grande campionato. Le coppe tolgono energie e concentrazione, è normale. Tutti gli aspetti vanno valutati ma ci sono tantissimi ostacoli da superare: molte squadre non sono presenti fino alla fine in tutte le competizioni, chi è bravo arriva fino in fondo. Io di triplete ricordo solo quelli di Barcellona e Inter. È molto difficile essere performanti in 60 partite”.

“Ad ogni rifinitura proviamo i rigori con determinati calciatori ma stavolta in vista della finale abbiamo deciso di far battere un rigore a tutti i componenti della rosa. Ne abbiamo una decina che sono freddi dal dischetto ma visto quanto accaduto anche ieri alla Roma penso sia giusto tenere tutti pronti”.

“Il West Ham è una delle squadre più forti della Conference ed era candidata alla vittoria finale. Il percorso dimostra la loro forza. Hanno struttura, corsa e grande gamba, da tipica squadra inglese. Hanno un allenatore esperto, tra i più riconosciuti in Inghilterra. Conosciamo i loro pregi e speriamo di accentuare qualche loro difetto in finale. Loro aspettano quando non hanno la palla e mi aspetto questo atteggiamento. Dovremo mettere in campo le nostre qualità cercando di non commettere errori sanguinosi. Con massima attenzione e rispetto per l’avversario. Servirà una partita di attenzione superlativa”.

“Non so perchè Terzic risultasse infortunato per la Serbia. Dalla partita con l’Inter cerchiamo una sera per fare una cena con la squadra ma non riusciamo a trovarla. Cercheremo di incastrare una serata per pagare il mio debito. Fioretto per Praga? Non sono uno che si attacca a queste cose, non sono scaramantico. L’unica cosa che spero e mi auguro è di non vedere qualche mio calciatore con occhi lucidi e lacrime come a Roma, non chiedo niente altro”.

“Castrovilli? Prima di farsi male era diventato un calciatore totale e fondamentale. Sta tornando pian piano quello dell’anno scorso, mi sta piacendo che arrivi spesso dentro l’area e questo è un aspetto che mi piace ed in cui sta migliorando, che prima non aveva in questo modo. Questo anno gli è servito per riaccendersi, dall’anno prossimo son convinto che sarà al 100%”.