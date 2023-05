Italiano: “Che sorpresa Ranieri quest’anno, sono sicuro che ci darà una grande mano stasera. Cabral ha smaltito il dolore”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto a Sky Sport prima della semifinale di andata di Conference League contro il Basilea parlando di alcuni singoli come il difensore Luca Ranieri e l’attaccante Arthur Cabral, recuperato dal recente infortunio: “Ranieri quest’anno è stata una bella sorpresa. Viene proposto per la capacità di lettura di gioco, soprattutto nelle ripartenze dove loro potranno essere pericolosi e sono sicuro che ci darà una grossa mano. Cabral ha smaltito il dolore, speriamo faccia una bella partita contro la sua ex squadra. Siamo pronti”.

E sul Basilea afferma: “Hanno rischiato di andar fuori tante volte. Hanno battuto una squadra forte come il Nizza nell’ultimo turno e se sono arrivati fin qui, vuol dire che se lo sono meritato”.