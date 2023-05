Italiano chiama Gonzalez…risponde

C i aveva pensato prima di chiunque altro Vincenzo Italiano a metterlo davanti alle sue responsabilità, lanciandogli una serie di frecciate dopo la gara di domenica scorsa contro l’Udinese: “Chi non ci sta con la testa, a Basilea non metterà piede in campo”. Il riferimento – complice una ripresa con i friulani da incubo – sembrava chiaro e Nico Gonzalez, quasi colpito in quella parte d’orgoglio propria di chi si sente campione del mondo in pectore, ha risposto presente.

E per giunta proprio nel torneo che è diventato a tutti gli effetti una competizione portafortuna, dal momento che è stato in Conference League che l’argentino ha scritto fin qui le pagine più belle delle sua stagione troppo a lungo a intermittenza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.



