Italiano: “Ci manca il gol di Callejon ma con l’intelligenza lo troverà, a Udine stremato ma utile. Napoli fortissimo ma vogliamo metterlo in difficoltà”

In chiusura di conferenza stampa, l’allenatore viola Vincenzo Italiano parla anche della condizione di Callejon e del tecnico avversario, Spalletti:

“Davanti manca solo Josè come marcatore ma sono convinto che con l’intelligenza che ha riuscirà a trovare il varco e il guizzo per segnare. Non dimentichiamoci che anche lui l’anno scorso ha giocato pochissimo, riprendere il ritmo e l’intensità non è semplice però è un ragazzo che sa dosare le energie. A Udine è arrivato stanco come tanti altri, non ci aspettavamo il rientro dell’Udinese, ci ha fatto correre più del previsto. I ragazzi hanno dimostrato grande cuore e carattere, hanno lavorato bene anche nella difficoltà e in questi casi l’intelligenza paga. L’aiuto che ha dato a Odriozola nei minuti finali è stato importante, anche se era stremato. Lo aspettiamo in zona gol perché i due esterni devono determinare, arrivare con fame e cattiveria nei metri finali”.

I complimenti di Spalletti: “Ringrazio il mister, sarà la prima volta da avversario per me, domani lo ringrazierò personalmente per queste parole che fanno un immenso piacere, che mi danno quella carica e voglia per credere in quello che stiamo facendo. Lui, come tanti altri allenatori arrivati quest’anno, ha vissuto le sue difficoltà ma è riuscito subito a dare una grande identità. Si vede la sua mano, la squadra gioca un grande calcio, questo Napoli è forte in tutto, sa attaccare in tanti modi, ha grandissime qualità in tutti i reparti, giocatori di grande valore e in più si è aggiunto un allenatore come lui”.

Pochi punti con le big ma bottino pieno con le piccole? “In questo momento il calendario non è che ci abbia aiutato, in 7 partite abbiamo giocato con tutte squadre difficili, tra cui le più forti. Le risposte che stiamo avendo sono che possiamo giocarcela con tutte, abbiamo messo in difficoltà la Roma e l’Inter, che sono grandi squadre, domani c’è la prima in classifica e cercheremo di fare quello che serve per metterli in difficoltà. Non so se la batteremo o se faremo punti con le piccole, in questo momento sentenziare o dare giudizi è troppo presto. Servono almeno 10-15 partite per vedere come lavora una squadra. Vediamo a che punto siamo e cosa verrà fuori a fine gara, in questo momento sono felicissimo di quello che stiamo ottenendo, mettiamo in difficoltà tutte e già questo è un grandissimo traguardo”.