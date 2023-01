Italiano: “Ci prendiamo i fischi che sono giusti visto il risultato. La mancanza di lucidità negli ultimi metri ci costa caro. Jovic? Ha le qualità per essere decisivo”

Il Torino non vinceva a Firenze da più di 45 anni. Ecco Le parole di Italiano a Dazn dopo la brutta sconfitta della Fiorentina: “I tifosi sono delusi perchè si aspettavano la vittoria come noi. Nel secondo tempo abbiamo cercato di far gol ma ci manca il guizzo vincente. Nel primo tempo secondo me abbiamo perso la partita, lenti prevedibili, senza attaccare l’area avversaria con la grinta che dovevamo mettere. Nella ripresa abbiamo avuto due tre situazioni per pareggiarla. Ci prendiamo i fischi che sono ‘giusti’ vista la sconfitta. Paghiamo i tanti infortuni di gente troppo importante per noi. Abbiamo cercato di adattare qualche giocatore ma abbiamo alti e bassi. Facciamo grandi prestazioni e altre meno brillanti. Oggi è lo specchio del nostro girone d’andata anche se qualche punto in più potevamo averlo. Nel girone di ritorno possiamo incidere molto di più recuperando qualche interprete”.

Poi il tecnico viola ha aggiunto: “Sinceramente credo che i ragazzi non siano nè nervosi nè preoccupati. Prima della sconfitta di Roma avevamo fatto risultati e anche nelle amichevoli eravamo cresciuti, specie sul piano realizzativo. Una partita come questa, soprattutto dopo che il Torino è andato in vantaggio, non è semplice. Ci serve maggiore lucidità negli ultimi metri e stiamo pagando questo. Una mancanza che sembrava avessimo messo a posto e ci sta facendo perdere tanti punti. Jovic? Oggi si è provato anche a metterlo da 10, modificando qualcosa, con la punta che gli girava attorno. Penso abbia le qualità per essere decisivo e mettere più dinamismo, concretezza nelle situazioni”.