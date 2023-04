Italiano: “Ci teniamo questo doppio vantaggio meritato, ora ci gira bene. Il mio futuro? Non ha senso pensare ad altro se non alle coppe e al finale di stagione”

Il commento alla nona vittoria di fila in stagione da parte di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Mediaset:

“Mi è piaciuto che (Cabral ndr) sia già proiettato sul ritorno, il primo round l’abbiamo vinto noi e ci teniamo questo doppio vantaggio. Abbiamo rischiato, cercato di fare qualche gol in più, però alla fine penso sia meritata la nostra vittoria. Abbiamo vissuto un momento negativo in campionato a inizio stagione, cin inceppavamo e prendevamo gol. Ora ci sta girando anche bene, con le parate del nostro portiere, un po’ di buona sorte e messo a posto il campionato i ragazzi hanno svoltato. Chiaro che non si debba abbassare la guardia ma proseguire su questa strada.

Tutela della società? Ha contato tantissimo perché il nostro problema riguardava solo un aspetto, cioè la risalita in campionato e quando l’abbiamo fatto state vedendo tutti come lavoriamo con le vittorie. La società è stata sempre vicina a me e i ragazzi, non abbiamo mai creato disordine e siamo stati ripagati. E’ un periodo che vogliamo continuare a sognare, due mesi non ci aspettavamo nulla di tutto ciò e ora siamo venuti fuori, possiamo dire la nostra da qui alla fine.

Perché in difficoltà all’inizio? Abbiamo avuto situazioni individuali non bellissime, gente che andava aspettata e che non giocava da un bel po’. Siamo partiti concentrandoci sul play-off di Conference, abbandonando un po’ il campionato. Con le crescite individuali è cresciuta la squadra e siamo riusciti a mettere a posto la difesa. Quando si inanellano tutte queste vittorie poi c’è anche un pizzico di fortuna.

Mio futuro a Firenze? Ho già risposto, non si può non essere concentrati su quello che vogliamo affrontare in questi due mesi, una semifinale di ritorno, un quarto di Conference e il campionato. Tutto il resto conta poco”.